23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri MEB'den LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere 15 milyon yardımcı kaynak!

MEB'den LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere 15 milyon yardımcı kaynak!

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 23.05.2022
ABONE OL
MEB’den LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere 15 milyon yardımcı kaynak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS ve YKS’ye katılacakların sınava hazırlıklarına destek amacıyla öğrencilere bugüne kadar 15 milyon yardımcı kaynak ulaştırdı. Her öğrenci grubunun ihtiyacına yönelik yardımcı kaynak paylaşıldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Destekleme ve yetiştirme kurslarımızda onlara yönelik sunduğumuz ücretsiz programların yanı sıra her ay yayımladığımız yardımcı kaynaklarda da sınav gruplarına ayrıcalıklar tanıdık” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA