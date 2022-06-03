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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğrencilerimiz sınava ilk defa maskesiz girecek

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğrencilerimiz sınava ilk defa maskesiz girecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Covid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecek. İnşallah, bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler" dedi.

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