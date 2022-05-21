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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrencilere güzel haber: Yeni öğretim yılında yardımcı kaynaklar sıralarında olacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakların da öğrencilerin sıralarında yer alması için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

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