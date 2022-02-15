YKS başvuru son gün ne zaman? 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları devam ediyor. 11 Şubat'ta başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kala, henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından başvuru ve sınav aşamasına ilişkin detaylar açıklandı. Peki, YKS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2022 YKS TYT AYT başvuru son gün ne zaman? İşte cevaplar...

YKS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

11 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları, 7 Mart'ta sona erecek. Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS)

(https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacak: