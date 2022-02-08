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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "BİLSEM" açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den BİLSEM açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de 225 olan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sayısını yıl içinde 350'ye çıkartmak istediklerini bildirdi. Bakan Özer, "Hem mevcut yatırımlar hem de bugünkü ilave verdiğimiz yatırımlarla Konya'mıza 2022 yılı içerisindeki eğitim öğretim yatırımlarının toplam bütçesi 1,3 milyar liraya çıktı" dedi.

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