Ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman yapılacak?
2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman yapılacak? 2022 ara tatil ne zaman? Sömestr tatili geçtiğimiz günlerde sona ermmiş ve öğrenciler yeniden okula dönmüştü. Nisan ayında yaşanacak ara tatilin ne zaman olacağı ise merak ediliyor. Peki; 2022 ara tatil ne zaman?
2022 Nisan ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatilin ne zaman yapılacağı merak edilen konuların başında geliyor. Öğrenciler Nisan ayında birer haftalık ara tatile çıkacak ve böylelikle dinlenme fırsatı yakalayacak. Nisan ara tail ne zaman sorusunun cevabı da sorgulanıyor.
2022 NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANCAK?
İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.
MEB RESMİ TAKVİMİ 2021 - 2022
MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.
#habericireklam#300x250#110#right#
Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.
İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.
Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman yapılacak?
- Gerginlik tırmandı! Rusya Ukrayna krizi son durum nedir? Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıktı mı?
- Recep ayı 13. 14. 15. gün ne zaman? Recep ayı 13. 14. 15. gün neler yapılır?
- Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Borsa İstanbul Panelsan halka arz sonuçları açıklaması
- DAP Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı? DAP Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı ne kadar?
- OGS kaldırıldı mı? OGS HGS değişimi nasıl yapılacak? OGS'si olanlar ne yapacak? OGS içindeki paralar nasıl alınacak?
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi
- Evde bakım parası 15 Şubat'ta yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi!
- AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? AÖL 2022 ders seçimi bitti mi? Açık Lise 2021-2022 takvimi...
- Aradığınız seviyeye şu anda ulaşılamıyor! CHP'li Onursal Adıgüzel'den 14 Şubat rezilliği
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman belli olacak? TOKİ 2022 indirim kampanyası başvuruları başladı mı?
- Mazot ve gübre desteği için kritik tarih! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu?