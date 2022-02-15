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Ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman yapılacak?

2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman yapılacak? 2022 ara tatil ne zaman? Sömestr tatili geçtiğimiz günlerde sona ermmiş ve öğrenciler yeniden okula dönmüştü. Nisan ayında yaşanacak ara tatilin ne zaman olacağı ise merak ediliyor. Peki; 2022 ara tatil ne zaman?

2022 Nisan ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatilin ne zaman yapılacağı merak edilen konuların başında geliyor. Öğrenciler Nisan ayında birer haftalık ara tatile çıkacak ve böylelikle dinlenme fırsatı yakalayacak. Nisan ara tail ne zaman sorusunun cevabı da sorgulanıyor.

2022 NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANCAK?

İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

MEB RESMİ TAKVİMİ 2021 - 2022

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.

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Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.

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