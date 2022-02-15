Ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman yapılacak?

2022 Nisan ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatilin ne zaman yapılacağı merak edilen konuların başında geliyor. Öğrenciler Nisan ayında birer haftalık ara tatile çıkacak ve böylelikle dinlenme fırsatı yakalayacak. Nisan ara tail ne zaman sorusunun cevabı da sorgulanıyor.