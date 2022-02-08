BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) yapılacak öğrenci seçmeleri için sıra ön değerlendirme aşamasına geldi. 2022 yılı BİLSEM'e katılmak isteyen öğrenciler ve velileri, ön değerlendirmenin gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 BİLSEM ön değerlendirme yetenek alanı sınavları hangi aylar olacak? İşte cevaplar...

ÖN DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

BİLSEM 2022 ön değerlendirme uygulamaları 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ön değerlendirme, genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.