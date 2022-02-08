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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama! Sadece 50 derslik kapatıldı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den flaş açıklama! Sadece 50 derslik kapatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve koronavirüs nedeniyle kapatılan derslikler hakkında konuştu. Bakan Özer, Konya Valiliği'ne yaptığı ziyaret sırasında yüz yüze eğitim ile ilgili net mesajlar verdi. Bakan Özer, Omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen okullardaki durumun kontrol altında olduğunu ifade etti. Özer, "850 bin derslikten bugün itibarıyla sadece 50 tanesi vaka veya temas nedeniyle eğitime ara verdi. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında." dedi.

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