AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıtları ertelendi mi, ne zaman? O öğrencilerden ücret alınmayacak!

Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir."