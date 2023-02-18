AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıtları ertelendi mi, ne zaman? O öğrencilerden ücret alınmayacak!
"AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle eğitmde değişiklikler yapıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklama sonrası AÖF kayıtları için belirlenen tarihler ertelendi.Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme hangi tarihte? İşte, ayrıntılar...
"AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. AÖF bahar dönemi kayıt tarihleri, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. 13 – 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması beklenen AÖF kayıt işlemleri, yaşanan iki büyük afet sonrası değişti. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? İşte, detaylar...
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI ERTELENDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteledi.
YÖK'ün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,
Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir."
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri normal şartlarda 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecekti. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AÖF kayıtları ertelendi.
Anadolu Üniversitesi tarafından yeni kayıt dönemine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK
Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
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- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıtları ertelendi mi, ne zaman? O öğrencilerden ücret alınmayacak!
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