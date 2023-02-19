YKS ertelendi mi, tarihi değişecek mi? YKS TYT, YDT, AYT sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 ÖSYM sınav takvimi...
"YKS ertelendi mi, tarihi değişecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından gözler bir yandan da ÖSYM sınav takvimi için yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Değerlendirmelerin sonucunda, Üniversiteler online (uzaktan eğitim) eğitimle devam edecekken, YKS sınavının ertelenmesine yönelik beklentiler arttı. Peki, YKS ertelendi mi, tarihi değişecek mi? YKS TYT, YDT, AYT sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 ÖSYM sınav takvimi...
"YKS ertelendi mi, tarihi değişecek mi? YKS TYT, YDT, AYT sınavları ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 li etkileyen deprem felaketi sonrası yaz eğitimine kadar üniversitelerin uzaktan (online) eğitime geçilmesine karar verildi. Peki, YKS ertelendi mi, tarihi değişecek mi? YKS TYT, YDT, AYT sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 ÖSYM sınav takvimi...
2023 YKS ERTELENDİ Mİ?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kasım ayında yayınladığı 2023 sınav uygulama takviminde üniversite sınavlarının 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı.
2023 seçimleriyle üniversite sınav tarihlerinin benzerlik göstermesiyle Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik sınav ve seçim takviminin üst üste gelemeyeceği bilgisini paylaşmıştı.
Henüz ÖSYM güncel sınav takvimini açıklamadı. Sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde " Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.
İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.
YKS SINAVI NASIL YAPILACAK?
Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları AYT- TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenir.
Başvuru işlemleri her oturum için ayrı ayrı alınmaktadır. Sınava katılacak oturumları belirleyen adaylar sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapabilirler. Sınav ücretleri yayınlanan kılavuz ile belli olacak.
Üç oturumda düzenlenen sınavlarda TYT 165 dakika, AYT 180 dakika ve son oturum olan YDT sınavı 120 dakika sürmektedir.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerdeki 2022-2023 bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Alınan kararlar Nisan ayı ile tekrar değerlendirilecek.
Hibrit eğitim sistemi değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek.
Aldığımız kararların bir kısmı uzaktan eğitimle olacak. 20.02.2023 tarihi ile başlatılacak. Her bir diploma programı uzaktan eğitim dikkate alınarak çevrim içi- çevrim dışı yöntemlerini kullanmaları.
Depremin etkilediği illerde bir kısım üniversiteleri çözümünde ortak çalışmalar yapmak üzere eşleşmeler yapılacak. Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır.
Özel öğrencilik ile ilgili de kararlar aldık. Uygulama eğitime devam edecek öğrencilerde birinci dereceden yakınlarının bulunduğu illerde eğitim alabilecekler. Eğitim-öğretim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimiz ciddi şekilde etkilendi. Kayıt dondurma konusunda kolaylık getirildi. Talep eden öğrenciler kayıtlarını dondurabilecek.
Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızda birinci dereceden etkilenen öğrencilerin ücretlerinin güz döneminde alınması tavsiye ediliyor.
6 Şubat ve sonrasında final-bütünleme ili sınavlar ile tez sınavları belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nisan ayı gibi gerekli düzenlemeler gözden geçirilecek. Yüz yüze eğitim seçeneği değerlendirilecek.
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