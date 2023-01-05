05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarih verdi: Eğitimin tüm kademlerinde okullaşma oranını yüzde 99'a çıkartacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarih verdi: Eğitimin tüm kademlerinde okullaşma oranını yüzde 99'a çıkartacağız

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 05.01.2023
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarih verdi: Eğitimin tüm kademlerinde okullaşma oranını yüzde 99’a çıkartacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mart 2023 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademlerinde okullaşma oranlarını, yüzde 99'a çıkartmış olacağız. Bunu yaparken eğitimde kaliteyi göz ardı etmeyeceğiz. Kalite bizim birinci önceliğimiz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA