15 Tatil ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2022-2023 tatil takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.