15 Tatil ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2022-2023 tatil takvimi
15 tatil ne zaman sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Ocak ayının da gelmesiyle birlikte yarıyıl tatilinin hangi tarihte başlayacağı ve kaç gün süreceği öğrenilmeye çalışılıyor. Eylül ayında ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte okullara dönen öğrenciler 15 tatil için geri sayıma başladı. Peki 15 tatil ne zaman?
Binlerce lise, ortaokul ve ilköğretim öğrencisinin gündeminde 1. dönemin ne zaman biteceği yer alıyor. Öğrenciler arama motorlarında, "15 tatil ne zaman?", "Yarıyıl tatili ayın kaçında başlıyor?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki 15 tatil ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek?
YARIYIL TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
OKULLAR'DA RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)
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- 15 Tatil ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2022-2023 tatil takvimi
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