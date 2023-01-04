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2023 KPSS sınavları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? ÖSYM SINAV TAKVİMİ TARİH BİLGİSİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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2023 KPSS sınavları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? ÖSYM SINAV TAKVİMİ TARİH BİLGİSİ

Yeni yıla girilmesiyle birlikte KPSS sınavlarının hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. ÖSYM yeni sınav takvimi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. ÖSYM tarafından açıklanan takvim sonrası 2023 yılında gerçekleştirilecek olan KPSS sınavlarının tarihi netleşti. İşte, öğrenciler tarafından merak edilen sınav tarihleri...

2023 KPSS sınavları ne zaman, hangi tarihte? sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM sınav takvimi 2023 tarihleri sınavlara girecek adayların gündeminde yer alıyor.amu personeli adaylarının girdiği KPSS her alan için farklı günlerde gerçekleşiyor. Peki, KPSS 2023 ne zaman hangi tarihte yapılacak? KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

Kamu Personeli Seçme Sınavı için adaylar şimdiden hazırlıklarına başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvim sonrası 2023 yılında gerçekleştirilecek olan KPSS sınavlarının tarihi netleşti. Buna göre;

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT sınavı) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında yaptığı konuşmada; seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylemişti. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklandı. İki tarihin çakışması özellikle sosyal medyada erken seçim iddialarını alevlendirdi.

MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak "Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi. Çelik'in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.



2023 KPSS tarihlerinde her hangi bir değişim söz konusu olursa haberimizde yer vereceğiz.

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