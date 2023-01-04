2023 KPSS sınavları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? ÖSYM SINAV TAKVİMİ TARİH BİLGİSİ

2023 KPSS sınavları ne zaman, hangi tarihte? sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM sınav takvimi 2023 tarihleri sınavlara girecek adayların gündeminde yer alıyor.amu personeli adaylarının girdiği KPSS her alan için farklı günlerde gerçekleşiyor. Peki, KPSS 2023 ne zaman hangi tarihte yapılacak? KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

Kamu Personeli Seçme Sınavı için adaylar şimdiden hazırlıklarına başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvim sonrası 2023 yılında gerçekleştirilecek olan KPSS sınavlarının tarihi netleşti. Buna göre;

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT sınavı) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.