Okullar ne zaman 15 tatile girecek? Yarıyıl tatili hangi tarihte başlayacak? MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ!

15 tatil ne zaman? sorusu son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yurt genelindeki binlerce öğrenci, öğretmen ve velinin merak ettiği yar yıl tatil tarihini duyurdu.Şimdiden tatil planları yapan öğrenciler ve veliler, 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, okullar 15 tatile ne zaman girecek? Okullar ne zaman kapanacak?



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.