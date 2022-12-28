Okullar ne zaman 15 tatile girecek? Yarıyıl tatili hangi tarihte başlayacak? MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ!
2023 yılına kısa bir süre kala yarıyıl tatilinin (15 tatil) ne zaman başlayacağı, binlerce öğrenci ve veli tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte tatil tarihleri de netleşti. Peki,15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, cevabı...
15 tatil ne zaman? sorusu son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yurt genelindeki binlerce öğrenci, öğretmen ve velinin merak ettiği yar yıl tatil tarihini duyurdu.Şimdiden tatil planları yapan öğrenciler ve veliler, 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, okullar 15 tatile ne zaman girecek? Okullar ne zaman kapanacak?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.
Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.
Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okulların kapacağı tarih ise yayınlanan takvime göre şu şekilde;
İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecek.
Okulların kapanacağı gün ise 16 Haziran 2023 Cuma'ya denk geliyor.
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