AÖL sonuçları sorgulama ekranı | 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

AÖL sınav sonuçları, binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Mezuniyet bekleyen ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler, birinci dönem sınav sonuçları için bekleyişe geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak gerçekleştirilen açık lise sınavı 20 Aralık'ta sona ermişti. Peki, AÖL sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçlar henüz açıklanmadı. Online gerçekleştirilen sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre, AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı kesin olarak bilinmese de, ocak ayının ilk haftası yani önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI