AÖL sonuçları sorgulama ekranı | 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Açık lise sınav sonuçları için araştırmalar sürüyor. 9-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. dönem sınavlarına katılan öğrenciler, MEB'den gelecek müjdeli açıklamayı bekliyor. Online gerçekleştirilen açık lise sınavı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
AÖL sınav sonuçları, binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Mezuniyet bekleyen ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler, birinci dönem sınav sonuçları için bekleyişe geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak gerçekleştirilen açık lise sınavı 20 Aralık'ta sona ermişti. Peki, AÖL sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, sonuçlar henüz açıklanmadı. Online gerçekleştirilen sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre, AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı kesin olarak bilinmese de, ocak ayının ilk haftası yani önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖL ONLINE SINAV NASIL YAPILIYOR?
Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.
Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.
Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.
Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.
Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.
Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.
Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine "Sınavı Bitir" butonu olacaktır.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.
Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar "bir defaya mahsus" sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi" sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden "Sınava Girmedi" olarak işlem yapılacaktır.
Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.
Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.
Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır. Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.
Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav ekranında öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde öğrenciler hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.
Öğrenciye bağlı olmayan internet kesintilerinden kaynaklı sınavdan düşmelerde ve sınav sisteminden kaynaklı teknik sebeplerle öğrencinin sınavı tamamlayamadığının tespit edilmesi hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı yapılabilecektir.
Sınav sırasında internet ağının bölge/ülke genelini de etkileyecek şekilde saldırıya uğraması ya da onarımının ve etkilerinin kısa sürede giderilemediği arıza durumlarının, tespit edilmesi hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile (yurt dışı için yurt dışı eğitim müşavirliği/ataşeliğince) telafi sınavı yapılabilecektir.
Öğrenciler, kullandıkları masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya veya şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantılarından ve bunların ayarlarından kendileri sorumlu olacaklardır. Belirtilen durumlar nedeniyle sınav anında sorun yaşayan öğrenciler için telafi sınavı yapılmayacak, bu öğrenciler sınava girmedi sayılacaklardır.
Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sonuçları sorgulama ekranı | 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
- TFF FİKSTÜR | Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu! 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması nasıl? Bu hafta hangi maçlar var?
- Tarım Kredi Market fiyatları son durum: Yarı fiyatından da ucuz... İndirimli 600 çeşit ürün hangileri? Giden avantajlı çıkıyor
- Market poşet ücreti ne kadar, kaç kuruş oldu? 2023 market poşet fiyatları değişti mi?
- Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Diyanet 2022 personel alımı BRANŞ DAĞILIMI! BAŞVURU EKRANI sinav.diyanet.gov.tr
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE - YouTube | İŞKUR 11.317 sürekli işçi alımı kura çekilişi hangi kanalda?
- Survivor 2023 tam kadro belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor 2023 yayın tarihi ne zaman, hangi ay başlayacak?
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlayacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi nereden CANLI yayınlanacak?
- KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! TIKLA ÖĞREN!
- 28 Aralık Çarşamba tatil olan iller: 28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?
- Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz destek ödemeleri yattı mı?