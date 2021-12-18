Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: "Çevre eğitimi" müfredatına "iklim değişikliğini" de ekledi
MEB, "çevre eğitimi" müfredatına "iklim değişikliğini" de ekledi. Ortaokullarda iki kademede seçmeli "çevre eğitimi" dersi, gelecek yıldan itibaren üç kademede "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" adı altında uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha bilinçlenmesi için müfredatta da önemli bir değişikliğe gittik" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokullarda iki kademede seçmeli "çevre eğitimi" dersinin, gelecek yıldan itibaren üç kademede, "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" adı altında uygulanmasına karar verildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak çevre bilinci ve bu konuda farkındalığın artırılması için çok yönlü çalışmalar ve projeler yürüttüklerini vurguladı.
Geleceğe dair en büyük sorun alanlarından biri olan iklim değişikliğini önlemek ve çevrenin korunması bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilere aktarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde "Sıfır Atık Projesi"nin yürütüldüğünü hatırlatan Özer, ayrıca Bakanlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Özer, Bakanlık olarak "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" dersine müfredatta daha fazla yer ayırmak için önemli bir adım attıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla iklim değişikliği ile mücadele için çalışmalar her alanda hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha bilinçlenmesi için müfredatta da önemli bir değişikliğe gittik. Talim ve Terbiye Kurulu toplantısında alınan kararla, 2015'ten bu yana 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' adı altında uygulanacak. Bu kapsamda, geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak."
Bakan Özer, öğretmenlere çevre bilinci konusunda bilgilendirmeler yapacaklarını da belirterek "Sömestr tatilinde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgiler verilecek." bilgisini de paylaştı.
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