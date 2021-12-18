KYK Aralık ayı bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2021 KYK Aralık ayı burs ödemesi yattı mı?
KYK Aralık ayı bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK bursları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Devlet desteği ile burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri TC kimlik numaralarının son hanesine göre KYK burs ve kredilerini alabilecek. İşte, KYK Aralık ayı bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2021 KYK Aralık ayı burs ödemesi yattı mı?
KYK Aralık ayı bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2021 KYK Aralık ayı burs ödemesi yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK bursları ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular cevap buluyor. Üniversiteyi kazanan milyonlarca öğrenci burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk ödemelerini alacak. İşte, KYK Aralık ayı bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2021 KYK Aralık ayı burs ödemesi yattı mı?
KYK KREDİ BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
KYK ödemelerinin tarihine dair henüz net bir bilgi verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2021-2022
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.
2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)
Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.
e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.
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