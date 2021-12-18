KYK Aralık ayı bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2021 KYK Aralık ayı burs ödemesi yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK bursları ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular cevap buluyor. Üniversiteyi kazanan milyonlarca öğrenci burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk ödemelerini alacak. İşte, KYK Aralık ayı bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2021 KYK Aralık ayı burs ödemesi yattı mı?

KYK KREDİ BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK ödemelerinin tarihine dair henüz net bir bilgi verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.