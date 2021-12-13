Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı! 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor

Bir diğer yeni uygulamanın ise Öğretmen Mesleki Gelişim Toplulukları olduğunu kaydeden Özer, öğretmenlerin bu topluluklarda, sadece teorik bilgi almayacağını, burada aldıkları bilgiyi sınıfına taşıyarak, sınıflarındaki deneyimlerini de burada paylaşacağını kaydetti.

Bu şekilde eş zamanlı ilerleyen deneyimleme süreçleriyle, topluluktaki öğretmenlerin meslektaşlarıyla tecrübeleri ve bilgilerini paylaşacağını belirten Özer, "Bu toplulukları, tıpkı okul temelli mesleki gelişim gibi doğrudan okullara aktaracağımız kaynaklarla finanse edeceğiz ve bu topluluklara katılım da gönüllü olacak." değerlendirmesini yaptı.