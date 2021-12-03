Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’takipçisi olacağım’ diyerek açıkladı! Milli Eğitim Şurası’ndan 128 kritik karar

"Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok daha güçlüyüz. Çünkü şura bize, Türkiye'nin eğitimle ilgili, müktesebatı olan tüm paydaşlarının, tüm sivil toplum örgütlerinin, sendikalarının, Yüksek Öğretim Kurumları'nın, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin görüşlerini alarak çıkmış olduğumuz bu yeni yolculukta geliştirmiş olduğumuz politikaları yeniden değerlendirebilme imkanını verdi. Onun için iyi ki 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın toplanmasına karar vermişiz. İyi ki bugün nihayetlendirebilme imkanına sahip olmuşuz. Şurada alınan bu kararları, Milli Eğitim Bakanı olarak emanet olarak alıyorum.