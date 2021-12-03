Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'takipçisi olacağım' diyerek açıkladı! Milli Eğitim Şurası'ndan 128 kritik karar
Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanan 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı. Bakan Mahmut Özer, "Sizleri temin ederim ki burada alınan kararlar ister oy birliği ile ister oy çokluğu ile olsun bu kararların bire bir takipçisi olacağım" dedi.
Bakan Özer başkanlığında toplanan Şura Genel Kurulu'nda, özel ihtisas komisyonlarında görüşülen 124 madde ile genel kurula sunulan 4 yeni önerinin oylaması yapıldı. Oylama sonucu yeni 4 maddenin daha kabul edilmesiyle birlikte toplam 128 madde, 20'ncı Milli Eğitim Şurası tavsiye kararı olarak kayıtlara geçti. Şuranın kapanış konuşmasını yapan Bakan Özer, şunları söyledi:
"Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok daha güçlüyüz. Çünkü şura bize, Türkiye'nin eğitimle ilgili, müktesebatı olan tüm paydaşlarının, tüm sivil toplum örgütlerinin, sendikalarının, Yüksek Öğretim Kurumları'nın, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin görüşlerini alarak çıkmış olduğumuz bu yeni yolculukta geliştirmiş olduğumuz politikaları yeniden değerlendirebilme imkanını verdi. Onun için iyi ki 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın toplanmasına karar vermişiz. İyi ki bugün nihayetlendirebilme imkanına sahip olmuşuz. Şurada alınan bu kararları, Milli Eğitim Bakanı olarak emanet olarak alıyorum.
Sizleri temin ederim ki burada alınan kararlar ister oy birliği ile ister oy çokluğu ile olsun, bu kararların bire bir takipçisi olacağım. Açık yüreklilikle şunu ifade ediyorum ki; her üç ayda bir bunların gerçekleştirme oranlarını, hangi seviyeye geldiğini, sahada hangi etkilere sahip olduğunu çok kapsamlı şekilde sizlerle paylaşacağım."
Bakan Özer, 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın verimli geçtiğini söyleyerek, "Belki de hep birlikte tarih yazacağız. Şuraları biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak kendimize tehdit olarak değil, yol gösterici rehber olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Esra Erol Fatma olayı nedir? Esra Erol’daki Fatma Kaymaz kimdir, son hali nasıl?
- 3 Aralık engelli öğretmen atama sonuçları neden açıklanmadı? Engelli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanır?
- Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak?
- Seren Serengil son hali nasıl? Seren Serengil hastalığı neydi? Seren Serengil hastalığı tedavisi var mı?
- Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 5. tur eşleşmeleri! ZTK Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın rakipleri kimler?
- İstanbul’un 4 ilçesinde araba sahiplerinin kabusu oldu! Lastik hırsızı yakalandı
- TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları sorgulama: 2021 TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi
- Güldal Akşit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit kim?
- Hosteslerin paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yolcuları indirdikten sonra öyle bir şey yapıyorlar ki...
- TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında?
- La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı? 2021 LCDP son 5 bölüm (final) ne zaman yayınlanacak?
- La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım izle! Netflix La Casa De Papel 5. sezon son 5 bölümde neler yaşandı?