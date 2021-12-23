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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 81 ilde BİLSEM sayısını 225'e çıkarttık

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 81 ilde BİLSEM sayısını 225’e çıkarttık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "81 ilde Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık" dedi. Öte yandan, 225'inci BİLSEM, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın adıyla Ankara'da kuruldu.

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