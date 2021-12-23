ATA AÖF sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama ekranı! 2021 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta?
ATA AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Güz dönemi final sınavına hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi'nin yayımladığı duyuruda, final sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Peki, ATA AÖF sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...
ATA AÖF sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi final sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınava giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından binlerce öğrenci sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF final sınavına ait sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, sınav giriş belgesini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebilecek.
ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak. İlk oturum saat 09.30'da ikinci oturum ise 14.00'da başlayacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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- ATA AÖF sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama ekranı! 2021 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta?
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