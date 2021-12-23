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KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021 Ekim-Kasım-Aralık KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021 Ekim-Kasım-Aralık KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?

KYK burs kredi ne zaman yatacak? Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzbinlerce üniversite öğrencisi 3 aylık toplu ödemenin ne zaman yatacağını merak ediyor. Taahhütnamesi onaylanan öğrencilere üç aylık burs ve kredi ödemesi yapılacak. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL olarak belirlenmişti. 2022 yılı için burs ve kredi ücreti 850 TL oldu. Peki; 3 aylık KYK burs kredi ne zaman yatacak?

KYK burs kredi ne zaman yatacak sorusuna üniversite öğrencileri yanıt arıyor. Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredilerinin hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. 3 aylık ödemeleri alamayan öğrenciler; Ekim, Kasım ve Aralık ayı ödemelerini toplu halde alacak. 2021 yılı için belirlenen ücret, lisans öğrencileri için 650 lira olmuştu. Öğrenciler 650 lira üzerinden toplam 3 aylık ödeme alacak. 2022'de burs ve krediler ise 850 lira olacak. Peki; KYK burs kredi ne zaman yatacak?

KYK BURS KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilerin, ekim ayından olmak üzere üç aylık burs ve kredileri ay sonuna kadar verilecek.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

KYK BURS KARTLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ödemeleri Ziraat Bankası genç bank kart ile yapılmaktadır.

Kart sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Genç Bank kartınızın şifresini internet şubelerinden, ATM'lerden ya da 0 850 220 00 00 numaralı telefondan alabilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

lk kez kyk burs ya da kredi almaya hak kazananların kartları başvuruda belirtilen adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecektir. Ziraat Mobil ya da Ziraat Bankası İnternet Şubesi kullanarak kart gönderim süreci takip edilebilir. E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek. Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.

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