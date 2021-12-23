KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021 Ekim-Kasım-Aralık KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?
KYK burs kredi ne zaman yatacak? Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzbinlerce üniversite öğrencisi 3 aylık toplu ödemenin ne zaman yatacağını merak ediyor. Taahhütnamesi onaylanan öğrencilere üç aylık burs ve kredi ödemesi yapılacak. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL olarak belirlenmişti. 2022 yılı için burs ve kredi ücreti 850 TL oldu. Peki; 3 aylık KYK burs kredi ne zaman yatacak?
KYK burs kredi ne zaman yatacak sorusuna üniversite öğrencileri yanıt arıyor. Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredilerinin hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. 3 aylık ödemeleri alamayan öğrenciler; Ekim, Kasım ve Aralık ayı ödemelerini toplu halde alacak. 2021 yılı için belirlenen ücret, lisans öğrencileri için 650 lira olmuştu. Öğrenciler 650 lira üzerinden toplam 3 aylık ödeme alacak. 2022'de burs ve krediler ise 850 lira olacak. Peki; KYK burs kredi ne zaman yatacak?
KYK BURS KREDİ NE ZAMAN YATACAK?
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilerin, ekim ayından olmak üzere üç aylık burs ve kredileri ay sonuna kadar verilecek.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)
Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.
e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.
KYK BURS KARTLARI NE ZAMAN VERİLECEK?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ödemeleri Ziraat Bankası genç bank kart ile yapılmaktadır.
Kart sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılmaktadır.
Ziraat Bankası Genç Bank kartınızın şifresini internet şubelerinden, ATM'lerden ya da 0 850 220 00 00 numaralı telefondan alabilirsiniz.
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
lk kez kyk burs ya da kredi almaya hak kazananların kartları başvuruda belirtilen adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecektir. Ziraat Mobil ya da Ziraat Bankası İnternet Şubesi kullanarak kart gönderim süreci takip edilebilir. E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek. Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021 Ekim-Kasım-Aralık KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?
- Kar tatili olan iller listesi 24 Aralık Cuma! Hangi illerde okullar tatil oldu? Valilik MEB güncel tatil açıklamaları!
- Van Tuşba TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2021 Van Tuşba Bardakçı 2+1 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gaziantep'te pitbull saldırısına Ayça Tekindor’dan tepki çeken yorum! Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında, şarkıları nelerdir?
- Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- KPSS 2021/10 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli yerleştirme ne zaman?
- Öğrencilere 1.416 - 2.125 TL maaş! İki kritik karar alındı! Asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek!
- 23 Aralık altın yorumları: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Osman Kavala davası sonucu nedir? Osman Kavala tutuklu mu, serbest mi? 23 Aralık Osman Kavala dava sonucu!
- Meteoroloji son dakika: İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek?
- İstanbul okullar tatil mi? 24 Aralık İstanbul kar tatili olacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?
- Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi masada! 2022’de memura ne kadar zam gelecek?