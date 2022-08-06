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MEB'den "okul kayıt parası" incelemesi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.08.2022
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MEB’den okul kayıt parası incelemesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda inceleme başlattı.

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