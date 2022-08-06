ÖSYM tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
Üniversite yerleştirme sürecinde son viraja girildi. YKS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Üniversite heyecanı yaşan milyonlarca öğrenci, tercihlerin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS tercihleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...
ÖSYM tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları merakla beklenmeye başlandı. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih yapan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, ÖSYM tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos tarihlerinde yapılacağını göz önünde bulundurursak, tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi aracılığıyla adaylara duyurulacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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