Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? YKS tercih sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılacak. Tercih sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanacakları öğrenecek olan öğrenciler, üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Kayıt için harç ücretleri de fakültelere göre değişiklik gösteriyor. Peki, üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2022-2023 üniversite harç ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Harç ücretlerinde yüzde 36'lık artış yaşamdı. Buna göre, fakültelere göre harç ücretleri şu şekilde: