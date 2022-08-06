Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu?
Üniversite harç ücretleri, yeni dönemin başlamasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. YKS tercih sonuçlarını bekleyen öğrenciler, bir yandan da üniversite harç ücretlerinin fakültelere göre ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu? İşte cevaplar...
Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? YKS tercih sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılacak. Tercih sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanacakları öğrenecek olan öğrenciler, üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Kayıt için harç ücretleri de fakültelere göre değişiklik gösteriyor. Peki, üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
2022-2023 üniversite harç ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Harç ücretlerinde yüzde 36'lık artış yaşamdı. Buna göre, fakültelere göre harç ücretleri şu şekilde:
2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ
* Tıp fakülteleri: 961 TL
* Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL
* Veterinerlik : 629 TL
* Pilotaj: 765 TL
* Bilgisayar: 630 TL
* Mühendislik ve mimarlık: 630 TL
* Güzel Sanatlar: 513 TL
* Fen Edebiyat: 463 TL
* Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL
* İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL
* Açık Öğretim: 105 TL
* Konservatuvar: 958 TL
* Turizm: 463 TL
UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
* Veterinerlik fakültesi: 3.471 TL
* Pilotaj: 6.944 TL
* Bilgisayar: 2.486 TL
* Mühendislik: 2.486 TL
* Mimarlık: 2.486 TL
* Güzel sanatlar: 3.130 TL
* Fen edebiyat: 2.084 TL
* Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TL
* İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TL
* İletişim fakültesi: 1.564 TL
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos tarihlerinde yapılacağını göz önünde bulundurursak, tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi aracılığıyla adaylara duyurulacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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- Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu?
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