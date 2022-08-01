SON DAKİKA: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı | MEB duyurdu
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylığı kaldırılmış olmak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,şartları aranacaktır.
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