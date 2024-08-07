MEB yetkilisi ahaber.com.tr’ye konuştu! Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak iddialarına yanıt: Böyle bir kararımız ve açıklamamız olmadı

Yapılan açıklamada "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.