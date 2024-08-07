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MEB yetkilisi ahaber.com.tr'ye konuştu! Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak iddialarına yanıt: Böyle bir kararımız ve açıklamamız olmadı

ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 11:13 Güncelleme: 07.08.2024 11:49
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MEB yetkilisi ahaber.com.tr’ye konuştu! Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak iddialarına yanıt: Böyle bir kararımız ve açıklamamız olmadı

Sosyal medyada okullarda yaz tatilinin 20 gün kısalacağına yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından bir yetkili ahaber.com.tr'ye konuştu. Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı paylaşılırken "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı" ifadelerine yer verildi.

Yaz tatilinin 20 gün kısalacağı haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından bir yetkili ahaber.com.tr'ye özel açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Çok sayıda sosyal medya hesabı, Milli Eğitim Bakanlığının yaz tatilini 20 gün kısalttığını duyurmuştu.

Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı?Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? OKULLARDA YAZ TATİLİ 20 GÜN KISALACAK MI?

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