MEB yetkilisi ahaber.com.tr'ye konuştu! Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak iddialarına yanıt: Böyle bir kararımız ve açıklamamız olmadı
Sosyal medyada okullarda yaz tatilinin 20 gün kısalacağına yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından bir yetkili ahaber.com.tr'ye konuştu. Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı paylaşılırken "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı" ifadelerine yer verildi.
Yaz tatilinin 20 gün kısalacağı haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından bir yetkili ahaber.com.tr'ye özel açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?
- Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
- 3.7 milyon emekliye maaş farkı geldi! 4A-4B'liye noktasına virgülüne hesap tablosu: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?
- Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
- VPN kullananlara para cezası var mı, yasal mı? VPN nedir, ne işe yarar? VPN kullanmanın zararları neler? IOS, Android...
- 1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...
- HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?
- TEMU, Ali Ekspres, Amazon'dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...
- AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- MEB'den açıklama çabucak geldi: Ders saati sayısı 4'e mi iniyor? İlkokul, 5.6.7.8.9.10.11 ve 12.sınıflar...