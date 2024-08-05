LGS 2. NAKİL SONUÇ SORGULAMA 2024! LGS 3. tercih sonuçlarına nereden bakılır? 3. nakil tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

Lise tercih sonuçlarına göre hedefledikleri okula yerleşemeyen öğrenciler için LGS 2. nakil ek yerleştirme başvuruları tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. 29 Temmuz'da duyurulan 1. nakil sonuçları ile istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil başvurusunda bir kez daha şanslarını denediler.