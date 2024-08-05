05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

LGS 2. NAKİL SONUÇ SORGULAMA 2024! LGS 3. tercih sonuçlarına nereden bakılır? 3. nakil tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Filiz Uçan Savaş
Giriş: 05.08.2024 10:11 Güncelleme: 05.08.2024 10:17
ABONE OL
LGS 2. NAKİL SONUÇ SORGULAMA 2024! LGS 3. tercih sonuçlarına nereden bakılır? 3. nakil tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

LGS 2024 kapsamında yapılan lise 2. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Öğrenciler ve velileri, 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS 2. nakil ek yerleştirme başvurularının sonuçlarını merakla bekliyordu. MEB'in duyurusuyla birlikte, beklenen sonuçlar nihayet erişime açıldı. Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercihleri yarın (6 Ağustos Salı) başlayacak, 14 Ağustos'a kadar sürecek.

Lise tercih sonuçlarına göre hedefledikleri okula yerleşemeyen öğrenciler için LGS 2. nakil ek yerleştirme başvuruları tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. 29 Temmuz'da duyurulan 1. nakil sonuçları ile istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil başvurusunda bir kez daha şanslarını denediler.

LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

📣 LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları Açıklandı!

LGS 2. NAKİL EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LGS ek tercih sonuçları sorgulama işlemleri MEB ve e-okul üzerinden kontrol edilecek.

LGS NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için LGS'de ilk nakil süreci 22 Temmuz'da başladı. Birinci nakil tercihlerinin ardından sonuçlar açıklandı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları da sona erdi. Sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

LGS'DE 3. NAKİL TERCİH İŞLEMLERİ

2. nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil süreci başlayacak. 6 ile 14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

LGS yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta tamamlanacak.

YATILILIK BAŞVURULARI 19-23 AĞUSTOS'TA

Okul ve kurumlar yatılılık başvuruları da ağustosta alınacak. Başvurular, 19 ile 23 Ağustos'ta okul ve kurumlara yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 26 Ağustos'ta ilan edilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör