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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 14:51
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) yapıldı. Sonuçlar 29 Ağustos'ta açıklanacak.

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