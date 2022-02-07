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MEB şubat ayı yardımcı kaynak paketini erişime açtı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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MEB şubat ayı yardımcı kaynak paketini erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek amacıyla ücretsiz sunulan şubat ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı. Bakanlığın internet sitesinden erişilen yardımcı kaynak paketinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, YKS'ye yönelik örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Bakan Özer, "Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık, 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' adresinden indirme sayısı 10 milyonu geçti" dedi.

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