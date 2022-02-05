05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri BİLSEM sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?

BİLSEM sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2022
ABONE OL
BİLSEM sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?

BİLSEM sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu? BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. BİLSEM sınavlarına katılmak isteyen milyonlarca öğrenci yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Peki; 2022 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu? MEB BİLSEM sınavlarına giriş yapmak isteyen milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor. BİLSEM sınavları özel yetenekli öğrenciler için düzenleniyor, resim, müzik, zihinsel becerileri yaşıtlarından farklı olan ve üstün başarı gösteren öğrenciler tespit ediliyor. Peki; 2022 MEB BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak.

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması ise 2 Şubat tarihinde gerçekleştirilmişti.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

BİLSEM'E KAÇINCI SINIFLAR GİREBİLİR?

2021 - 2022 Eğitim döneminde Bilim ve Sanat Merkezleri'ne 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri kabul edilmektedir. ÖNEMLİ NOT: COVID-19 sebebiyle bu yıla özel olarak 4. sınıflara da bir hak tanındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA