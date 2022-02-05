BİLSEM sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu? MEB BİLSEM sınavlarına giriş yapmak isteyen milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor. BİLSEM sınavları özel yetenekli öğrenciler için düzenleniyor, resim, müzik, zihinsel becerileri yaşıtlarından farklı olan ve üstün başarı gösteren öğrenciler tespit ediliyor. Peki; 2022 MEB BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?