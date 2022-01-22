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MEB'den yarıyıl tatili açıklaması! İlk kez bu tatilde uygulanacak! Öğretmenler dikkat

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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MEB’den yarıyıl tatili açıklaması! İlk kez bu tatilde uygulanacak! Öğretmenler dikkat

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kurulan Öğretmen Bilişim Ağı'nın ilk kez bu yarıyıl tatilinde uygulanacağı paylaşıldı.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kurulan "Öğretmen Bilişim Ağı" (ÖBA) ilk kez bu yarıyıl tatilinde öğretmenlerle buluşacak.

Sistem üzerinden öğretmenlere verilecek yarıyıl tatilindeki eğitimlere 24 Ocak-4 Şubat'ta MEBBİS ve e-Devlet şifreleri kullanılarak erişilebilecek.

Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, e-Sertifika'ları MEBBİS Hizmet İçi Eğitim Modülü'nden alabilecek.

Öğretmenlere verilecek eğitim alanları şöyle:

"İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi Semineri, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Semineri, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri, Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Semineri, İlk Yardım Uzaktan Eğitimi Semineri, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri Semineri,

Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Semineri, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Semineri, Etkinlik Temelli Ders Tasarımı."

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