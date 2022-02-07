AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 bahar dönemi kayıtları başladı. Mezun olmayı bekleyen öğrenciler ile kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini yaparak bahar dönemi sınavlarına katılacaklar. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 2022 bahar dönemi açıköğretim üniversite sınavları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.