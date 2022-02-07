AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 2022 bahar dönemi açıköğretim üniversite sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021-2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrenciler, kayıtların hangi tarihler arasında yapılacağını araştırıyordu. AÖF kayıt ve sınav sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 2022 bahar dönemi açıköğretim üniversite sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 bahar dönemi kayıtları başladı. Mezun olmayı bekleyen öğrenciler ile kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini yaparak bahar dönemi sınavlarına katılacaklar. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 2022 bahar dönemi açıköğretim üniversite sınavları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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