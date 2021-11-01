MEB destek paketi erişime açıldı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenlere yardımcı kaynak desteğinin çeşitliliğini artırma kararı doğrultusunda ilki ekim ayında hazırlanan destek paketlerinin ikincisini bugün kullanıma sunuldu.



BASILI DA OLACAK

İnternet üzerinden erişilebilen kaynaklar ayrıca basılı ve ücretsiz olarak da tüm öğrencilere ulaştırılacak. İçinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kasım ayı örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) örnek soru kitapçıkları yer alan yardımcı kaynak destek paketine, MEB'in resmi internet sitesi 'meb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.



7 BİN SORU BULUNUYOR

2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri için hazırlanan yardımcı kaynak destek paketinde, 7 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan pakette ayrıca 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrencilerin istifade edebileceği 2 bin 200 çalışma sorusu yer alıyor. YKS'ye yönelik kaynak setinde ise 3 TYT, 6 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru mevcut.



9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için çeşitli derslerden konu tekrarlarının ve soru çözümlerinin yer aldığı videolar da hazırlandı. Bu videolar aracılığı ile öğrenciler; öğrenme ortamlarını çeşitlendirme, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanı bulacak.



'PAKETLERİ YAYIMLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitimin devam ettiğini hatırlatarak hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldıklarını belirtti. Öğrenci ve öğretmenlerin tüm kaynaklara internet üzerinden kolaylıkla ulaşabileceklerini belirten Bakan Özer, "Ayrıca bu kaynakları tüm öğrencilerimize basılı olarak da ulaştıracağız. Her ayın ilk haftası paketleri yayımlamayı sürdürürken içeriğindeki çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

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