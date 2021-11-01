Milli Eğitim açıkladı! 2021 ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için tatil tarihlerini açıkladı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Peki yarı tatil ne zaman? İşte detaylar…
Koronavirüs (kovid-19) salgını ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 -2022 eğitim öğretim senesinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başladı.
Okullarda yaşanan vaka artışı ardından aileler yeni bir kapanma olacak mı? Sorusunun cevabını merak ediyor. MEB okulların kapanacağı tarihi yayınladığı takvim ile paylaştı. İşte ayrıntılar…
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci Ara Tatil: 15-19 Kasım 2021.
YARIYIL TATİLİ TARİHİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü bitecek. 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem eğitim başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL
Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.
2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı bitecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...
- İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatı ne kadar? 2 Kasım LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?
- Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...
- Mert Baki kimdir, kaç yaşında? Yemeksepeti yeni CEO’su Mert Baki kim?
- Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı şifresiz mi?
- 2021 Kasım doğalgaz zammı ne kadar oldu? Evlere doğalgaz zammı var mı? Doğalgaz fiyatı kaç TL?
- 9 kadroya onlarca personel alınacak! Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
- Ekim ayı enflasyon oranı 2021! Ekim ayı enflasyonu yüzde kaç? Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
- Son dakika açıklaması: 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
- Kasım ayı ile ilgili sözler mesajlar! Birbirinden güzel 2021 Kasım sözleri ve mesajları yazılı resimli!
- Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba coin ne kadar, kaç para oldu? İşte yorumlar...
- Beklenen açıklama geldi! Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?