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Milli Eğitim açıkladı! 2021 ara tatil ne zaman?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Milli Eğitim açıkladı! 2021 ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için tatil tarihlerini açıkladı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Peki yarı tatil ne zaman? İşte detaylar…

Koronavirüs (kovid-19) salgını ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 -2022 eğitim öğretim senesinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başladı.

Okullarda yaşanan vaka artışı ardından aileler yeni bir kapanma olacak mı? Sorusunun cevabını merak ediyor. MEB okulların kapanacağı tarihi yayınladığı takvim ile paylaştı. İşte ayrıntılar…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci Ara Tatil: 15-19 Kasım 2021.

YARIYIL TATİLİ TARİHİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü bitecek. 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem eğitim başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL

Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı bitecek.

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