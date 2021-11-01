İBB burs sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB üniversite burs başvuru sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte merak edilenler...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, öğrenciler İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.