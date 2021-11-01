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İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB üniversite burs başvuru sonuçları sorgulama nereden yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB üniversite burs başvuru sonuçları sorgulama nereden yapılır?

İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için geçerli İBB burs başvuruları 5-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB üniversite burs başvuru sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte haberin detayları...

İBB burs sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB üniversite burs başvuru sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte merak edilenler...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, öğrenciler İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* T.C. vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

* Açık öğretimde okuyanlar

* Uzaktan öğretim görenler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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