MEB ara tatil takvimi: 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Ara tatil kaç gün yapılacak?

MEB'DEN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE PSİKOSOSYAL EĞİTİM DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak 256 rehberlik ve araştırma merkezinde (RAM) görev yapan tüm idareci, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim verildi ve okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak "Salgın Hastalık Psiko-Eğitim Programları" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından RAM aracılığıyla ilk aşamada tüm okullarda görev yapan 35 bin 950 rehber öğretmen ve psikolojik danışmana eğitim verildi.