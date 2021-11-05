MEB ara tatil takvimi: 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Ara tatil kaç gün yapılacak?
Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? MEB'in ara tatil ile ilgili son dakika açıklamasının ardından gözler tatil takvimine çevrildi. Öğretmenlerin de idari izinli sayılacağı ara tatil takvimi belli oldu. Sınav stresinden uzaklaşmak için fırsat olan ara tatil için geri sayım başlarken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Ara tatil kaç gün yapılacak? İşte MEB ara tatil takvimi...
MEB ara tatil takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Eğitim öğretim döneminde iki kere gerçekleştirilen ara tatil için takvim belirlendi. Yılın ilk ara tatili bu ay içerisinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre, öğretmenler de ara tatil takviminde okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Peki, 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Ara tatil kaç gün yapılacak? İşte haberin detayları...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kasım ara tatili 15 Kasım'da başlayacak.
1 hafta sürecek tatil 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün yapılacak tatilin ardından öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.
İşte diğer tatil günleri:
ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yılı ilk ara tatili için öğretmenlerin merakla araştırdığı o soruya yanıt verdi. Öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğine yönelik resmi açıklama yapan Bakan Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar." dedi.
2021-2022 OKUL TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi - 4 Şubat 2022 Cuma
İkinci dönem başlangıcı: 7 Şubat 2022 Pazartesi
İkinci ara tatil: 11-15 Nisan 2022
İkinci dönem sonu: 17 Haziran 2022 Cuma
MEB'DEN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE PSİKOSOSYAL EĞİTİM DESTEĞİ
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak 256 rehberlik ve araştırma merkezinde (RAM) görev yapan tüm idareci, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim verildi ve okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak "Salgın Hastalık Psiko-Eğitim Programları" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Eğitimin ardından RAM aracılığıyla ilk aşamada tüm okullarda görev yapan 35 bin 950 rehber öğretmen ve psikolojik danışmana eğitim verildi.
İkinci aşamada ise geçen ay 796 bin 950 öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezleri ve psikolojik danışma ve rehberlik servislerinde görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim aldı.
Okulların yüz yüze eğitime açılmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların koordinesinde sınıf ve şube rehber öğretmenleri aracılığı ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar 10 milyon 399 bin 272 öğrenciye "Salgın Hastalık Psiko-Eğitim Programı" uygulandı.
MEB bu süreçte velilere yönelik eğitimlere de ağırlık verdi. Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığı ile 2 milyon 316 bin 521 veliye salgın hastalık programı kapsamında eğitim gerçekleştirildi.
"YAKLAŞIK 4,5 MİLYON ÖĞRENCİMİZİN ÖĞRENME KAYIPLARINI TESPİT ETTİK"
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgınının okulların sadece birer öğrenme ortamı olmadığını gösterdiğini, öğrencilerin psikososyal gelişimlerini de desteklediğini ve okulların ilk açılması ve son kapanması gereken yerler olması gerektiğini kaydetti.
Özer, 6 Eylül'den itibaren Sağlık Bakanlığının belirlediği kılavuza göre gereken tüm önlemleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak eğitime haftada beş gün ve yüz yüze devam ettiklerini belirtti.
Diğer taraftan öğrenci ve öğretmenlerin uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlamaları nedeniyle kapsamlı psikososyal eğitim destekleri sunduklarını ifade eden Özer, ayrıca velilere de bu süreçte destek olduklarını vurguladı.
Bu desteklerin yıl boyu devam edeceğini bildiren Özer, "Bu süreci başarıyla yürüten Bakan Yardımcım Petek Aşkar'a, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Bu süreçte öğrenme kayıplarının telafisine yönelik desteklere ağırlık verdiklerinin altını çizen Özer, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi kapsamında 7, 8, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında destekleme ve yetiştirme kurslarını açtık ve bu kurslarda eğitimler devam ediyor. Bu kurslarda, öğrenme kayıplarını belirlemeye yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yaptık. Bu uygulama ile yaklaşık 4,5 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarını tespit ettik. Bu çalışma bulgularına göre bu kurslardaki eğitimleri yeniden planlıyoruz. Diğer taraftan tüm sınıf seviyelerinde destekleyici materyal ve yardımcı kaynak hazırlığına başlayarak hazırladığımız bu kaynakları her ayın ilk haftası yayımlamaya başladık. Bu hizmete erişimi artırmak için bu kaynakların basımını yaparak kasım ayı itibariyle tüm öğrencilere ulaştıracağız. Bu süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcım Sadri Şensoy ve ilgili genel müdürlüklerimize teşekkür ediyorum."
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