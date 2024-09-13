13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Liselere Giriş Sınavı puanları yeniden hesaplanacak! MEB duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 16:14 Güncelleme: 13.09.2024 16:35
ABONE OL
Liselere Giriş Sınavı puanları yeniden hesaplanacak! MEB duyurdu

Mahkeme kararıyla iptal edilen fen bilimleri sorusunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada Liseye Giriş Sınavı puanlarının yeniden hesaplanacağını duyuruldu. Diğer yandan üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere yeni tercih hakkı tanınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör