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KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak! 1 milyon 864 bin 867 aday ter dökecek!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:41
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KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak! 1 milyon 864 bin 867 aday ter dökecek!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

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