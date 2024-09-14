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KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 20:48
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KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu için heyecan dorukta. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak sınav öncesinde adaylar, sınavın detaylarını merak ediyor. KPSS ortaöğretim sınavının kaç dakika süreceği ve toplamda kaç soru sorulacağı gibi bilgiler, sınav gününe hazırlananlar tarafından araştırılmakta. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman başlayacak ve bitiş saati nedir?

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