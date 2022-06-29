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MEB sonuç sorgulama ekranı: LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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MEB sonuç sorgulama ekranı: LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

LGS sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran tarihinde sorunsuz olarak yapıldı. Sınavın ardından soru ve cevaplarda duyuruldu. Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sınavında ter döken 8. sınıf öğrencileri sonuçlar için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı.

Her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi hazır bulundu.

LGS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de açıklanacak.

Açıklamada LGS sürecine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, şunları kaydetti:

"LGS kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz şekilde tamamlandı. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve illerde görevli personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

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