LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2026 açıklandı! İşte başvuru takvimi
LGS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar da erişime açıldı. İlk tercihinde istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvuruları resmen başladı. İki aşamada yürütülecek süreçte tercih kuralları, başvuru tarihleri ve merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçlarını ve boş kontenjan listesini yayımladı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, ilk tercihinde istediği okula yerleşemeyen ya da farklı bir liseye geçmek isteyen öğrenciler için nakil başvuru süreci de başladı. Öğrenciler, boş kalan kontenjanları inceleyerek tercihlerini belirlenen takvim doğrultusunda e-Okul üzerinden yapabilecek.
LGS BOŞ KONTENJANLAR ERİŞİME AÇILDI
MEB tarafından yayımlanan yerleştirme sonuçlarının ardından merkezi sınavla öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjan bilgileri de erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler, tercih yapmak istedikleri okulların güncel kontenjan durumunu resmi ekran üzerinden sorgulayabiliyor.
Boş kontenjan listesi, nakil döneminde tercih yapacak adaylar için en önemli başvuru kaynaklarından biri olacak.
NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI
Yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi kapsamında başvurular 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. Bu kapsamda başvurular 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.