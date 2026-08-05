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LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2026 açıklandı! İşte başvuru takvimi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2026 açıklandı! İşte başvuru takvimi

LGS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar da erişime açıldı. İlk tercihinde istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvuruları resmen başladı. İki aşamada yürütülecek süreçte tercih kuralları, başvuru tarihleri ve merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçlarını ve boş kontenjan listesini yayımladı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, ilk tercihinde istediği okula yerleşemeyen ya da farklı bir liseye geçmek isteyen öğrenciler için nakil başvuru süreci de başladı. Öğrenciler, boş kalan kontenjanları inceleyerek tercihlerini belirlenen takvim doğrultusunda e-Okul üzerinden yapabilecek.

LGS yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar erişime açıldı. (A Haber Grafik Ekibi)LGS yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar erişime açıldı. (A Haber Grafik Ekibi)

LGS BOŞ KONTENJANLAR ERİŞİME AÇILDI

MEB tarafından yayımlanan yerleştirme sonuçlarının ardından merkezi sınavla öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjan bilgileri de erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler, tercih yapmak istedikleri okulların güncel kontenjan durumunu resmi ekran üzerinden sorgulayabiliyor.

Boş kontenjan listesi, nakil döneminde tercih yapacak adaylar için en önemli başvuru kaynaklarından biri olacak.

BOŞ KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Nakil başvuruları iki aşamalı takvimle başladı. (A Haber)Nakil başvuruları iki aşamalı takvimle başladı. (A Haber)

NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI

Yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi kapsamında başvurular 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. Bu kapsamda başvurular 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

Birinci nakil başvuruları 7 Ağustos'a kadar sürecek. (A Haber)Birinci nakil başvuruları 7 Ağustos'a kadar sürecek. (A Haber)

LGS NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Bu yıl da nakiller iki aşamada gerçekleştirilecek. Her nakil döneminde öğrenciler;

  • Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih,
  • Yerel yerleştirme kapsamındaki okullar için en fazla 3 tercih,
  • Pansiyonlu okullar için en fazla 3 tercih yapabilecek.

İlk yerleştirmede tercih ettiği liseye yerleşen öğrenciler, nakil döneminde kayıt alanı şartına bağlı kalmadan farklı okulları tercih edebilecek. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise ilk iki tercihlerini kayıt alanındaki okullardan yapmak zorunda olacak. Ayrıca aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebilecek.

2026 LGS tercih sonuçları açıklandı2026 LGS tercih sonuçları açıklandı 2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS nakil takvimi belli oldu (AA)LGS nakil takvimi belli oldu (AA)

2026 NAKİL TAKVİMİ

İşlem
Tarih
1. nakil başvuruları
5-7 Ağustos 2026
1. nakil sonuçları
10 Ağustos 2026
2. nakil başvuruları
10-12 Ağustos 2026
2. nakil sonuçları
14 Ağustos 2026

Yerel yerleştirmede adres ve başarı puanı dikkate alınıyor.Yerel yerleştirmede adres ve başarı puanı dikkate alınıyor.

YEREL YERLEŞTİRMEDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIYOR?

Yerel yerleştirme işlemleri yalnızca tercih sırasına göre yapılmıyor. Yerleştirmelerde;

  • Öğrencinin ikamet adresi,
  • Okul başarı puanı,
  • Özürsüz devamsızlık gün sayısı

esas alınıyor. Eşitlik oluşması halinde ise sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanları dikkate alınıyor.

Yerleşemeyen öğrenciler kayıt alanından tercih yapmak zorunda olacak.Yerleşemeyen öğrenciler kayıt alanından tercih yapmak zorunda olacak.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN KOMİSYON SÜRECİ BAŞLAYACAK

İki nakil döneminin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek.

Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

Yatılı okul başvuruları ağustos sonunda alınacak.Yatılı okul başvuruları ağustos sonunda alınacak.

YATILI OKUL BAŞVURULARININ TAKVİMİ DE AÇIKLANDI

Yatılı eğitim almak isteyen öğrenciler için başvurular 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul müdürlükleri tarafından alınacak. Yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden yürütülecek.

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