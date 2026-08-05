LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2026 açıklandı! İşte başvuru takvimi

Birinci nakil başvuruları 7 Ağustos'a kadar sürecek. (A Haber)

LGS NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Bu yıl da nakiller iki aşamada gerçekleştirilecek. Her nakil döneminde öğrenciler;

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih,

Yerel yerleştirme kapsamındaki okullar için en fazla 3 tercih,

Pansiyonlu okullar için en fazla 3 tercih yapabilecek.

İlk yerleştirmede tercih ettiği liseye yerleşen öğrenciler, nakil döneminde kayıt alanı şartına bağlı kalmadan farklı okulları tercih edebilecek. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise ilk iki tercihlerini kayıt alanındaki okullardan yapmak zorunda olacak. Ayrıca aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebilecek.