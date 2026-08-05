2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgulama ekranı
2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme süreci tamamlandı. ÖSYM, 24-29 Temmuz'da alınan tercihlerin ardından sonuçları 5 Ağustos saat 10.00 itibarıyla erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilir. Ayrıca yerleştirmeye ilişkin sayısal veriler de yayımlandı.
2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Sonuçlar, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açıldı.
DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme kapsamında 24-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan tercihler değerlendirildi ve yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçlarını bugünden itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden giriş yapabiliyor. Sisteme erişim için T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.
Sonuç sorgulama işlemi için adayların şu bilgileri hazırlaması yeterli oluyor:
- T.C. kimlik numarası
- ÖSYM aday şifresi
Başarılı girişin ardından adaylar, ek yerleştirme sonuç ekranına ulaşabiliyor.
SAYISAL BİLGİLER DE YAYIMLANDI
ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarının yanı sıra yerleştirme sürecine ilişkin sayısal verileri de kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan istatistiklerde kontenjan durumu, yerleşen aday sayıları ve yerleştirme sürecine ilişkin çeşitli veriler yer aldı.
DUS ek yerleştirme takvimi