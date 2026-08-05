2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgulama ekranı

2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Sonuçlar, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açıldı.

ÖSYM, 2026-DUS ek yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. (ÖSYM)

DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme kapsamında 24-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan tercihler değerlendirildi ve yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçlarını bugünden itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.