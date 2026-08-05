CANLI YAYIN

2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgulama ekranı

2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme süreci tamamlandı. ÖSYM, 24-29 Temmuz'da alınan tercihlerin ardından sonuçları 5 Ağustos saat 10.00 itibarıyla erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilir. Ayrıca yerleştirmeye ilişkin sayısal veriler de yayımlandı.

2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Sonuçlar, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açıldı.

ÖSYM, 2026-DUS ek yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. (ÖSYM)ÖSYM, 2026-DUS ek yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. (ÖSYM)

DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme kapsamında 24-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan tercihler değerlendirildi ve yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçlarını bugünden itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar sonuçlarını ÖSYM sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. (A Haber Grafik Ekibi)Adaylar sonuçlarını ÖSYM sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. (A Haber Grafik Ekibi)

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden giriş yapabiliyor. Sisteme erişim için T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.

Sonuç sorgulama işlemi için adayların şu bilgileri hazırlaması yeterli oluyor:

  • T.C. kimlik numarası
  • ÖSYM aday şifresi

Başarılı girişin ardından adaylar, ek yerleştirme sonuç ekranına ulaşabiliyor.

Yerleştirmeye ilişkin sayısal veriler de yayımlandı. (A Haber)Yerleştirmeye ilişkin sayısal veriler de yayımlandı. (A Haber)

SAYISAL BİLGİLER DE YAYIMLANDI

ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarının yanı sıra yerleştirme sürecine ilişkin sayısal verileri de kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan istatistiklerde kontenjan durumu, yerleşen aday sayıları ve yerleştirme sürecine ilişkin çeşitli veriler yer aldı.

SAYISAL VERİLER İÇİN TIKLAYIN

DUS ek yerleştirme takvimi

İşlem
Tarih
Tercih dönemi
24-29 Temmuz 2026
Sonuçların açıklanması
5 Ağustos 2026
Sonuçların erişime açıldığı saat
10.00

LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2026 açıklandı! İşte başvuru takvimi
Sonraki haber
LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2026 açıklandı! İşte başvuru takvimi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın