2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme, boş kontenjan ve iki aşamalı nakil takvimi belli oldu

Yerleştirme sonrası açıklanacak boş kontenjanlar, nakil başvurusu yapacak öğrencilerin okul tercihlerini şekillendirecek. BOŞ KONTENJANLAR NAKİL TERCİHLERİNİ BELİRLEYECEK Boş kontenjan listeleri, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin nakil tercihlerini doğrudan etkileyecek. Öğrenciler, açıklanan kontenjanları inceleyerek puanlarına, kayıt alanlarına ve okul tercihlerine uygun yeni bir liste hazırlayabilecek. Nakil dönemlerinde merkezi sınavla, yerel yerleştirmeyle ve pansiyonlu olarak öğrenci alan okullar için ayrı tercihler yapılabilecek. Her nakil döneminde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirme kapsamından en fazla 3 ve pansiyonlu okullardan en fazla 3 tercih yapılabilecek.

LGS birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınarak sonuçlar 10 Ağustos’ta duyurulacak. İLK NAKİL BAŞVURULARI 5 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK Yerleştirmeye esas birinci nakil tercihleri, sonuçların açıklanmasıyla birlikte 5 Ağustos'ta başlayacak. Başvurular 7 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Birinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrenciler bu aşamada boş kontenjanlara göre yeniden değerlendirmeye alınacak. İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI 14 AĞUSTOS'TA DUYURULACAK İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu dönemin sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. İkinci aşamanın tamamlanmasıyla birlikte Bakanlık tarafından yürütülen merkezi nakil dönemi sona erecek. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek.