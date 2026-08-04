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2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme, boş kontenjan ve iki aşamalı nakil takvimi belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme, boş kontenjan ve iki aşamalı nakil takvimi belli oldu

2026 LGS tercih sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak. Aynı gün merkezi ve yerel yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar da duyurulacak. İlk nakil başvuruları 5-7 Ağustos, ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS tercih sonuçlarını 5 Ağustos Çarşamba günü açıklayacak. Yerleştirme sonucunu bekleyen öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini MEB'in resmi duyuru ekranından öğrenebilecek; boş kontenjanlar da aynı gün yayımlanacak. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen veya hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için iki aşamalı nakil süreci sonuçların ilanıyla birlikte başlayacak. İlk nakil sonuçları 10 Ağustos'ta, ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

MEB takvimine göre 2026 LGS tercih sonuçları 5 Ağustos’ta ilan edilecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)MEB takvimine göre 2026 LGS tercih sonuçları 5 Ağustos’ta ilan edilecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

LGS kapsamındaki lise tercihleri 13 Temmuz'da başladı ve 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri Bakanlık tarafından değerlendirildi.

MEB'in yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS tercih sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih listelerinde yer verdikleri okullardan hangisine yerleştiklerini sonuç ekranından kontrol edebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler LGS yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.Öğrenciler LGS yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

SONUÇLAR MEB'İN RESMİ EKRANINDAN ÖĞRENİLECEK

LGS yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrencilerin yalnızca Bakanlık tarafından yayımlanan sonuç ekranını ve resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Sonuç ekranında öğrencinin yerleştiği okul bilgisi görüntülenebilecek. Sonuçlarla birlikte merkezi ve yerel yerleştirmede boş kalan okul kontenjanları da açıklanacak.

ROTA MAARİF 3,2 MİLYON KEZ ZİYARET EDİLDİ

MEB'in LGS tercih sürecinde ilk kez kullanıma sunduğu Rota Maarif platformu, 13-27 Temmuz tarihleri arasında 3 milyon 198 bin 963 ziyaret aldı.

Öğrenci ve veliler sistem üzerinden okulları il, ilçe, tür, alan, pansiyon ve kontenjan gibi ölçütlere göre inceleyip karşılaştırdı. Adres, iletişim, ders saatleri ve fiziki imkanlara ulaşarak taslak tercih listeleri oluşturdu.

Yerleştirme sonrası açıklanacak boş kontenjanlar, nakil başvurusu yapacak öğrencilerin okul tercihlerini şekillendirecek.Yerleştirme sonrası açıklanacak boş kontenjanlar, nakil başvurusu yapacak öğrencilerin okul tercihlerini şekillendirecek.

BOŞ KONTENJANLAR NAKİL TERCİHLERİNİ BELİRLEYECEK

Boş kontenjan listeleri, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin nakil tercihlerini doğrudan etkileyecek.

Öğrenciler, açıklanan kontenjanları inceleyerek puanlarına, kayıt alanlarına ve okul tercihlerine uygun yeni bir liste hazırlayabilecek. Nakil dönemlerinde merkezi sınavla, yerel yerleştirmeyle ve pansiyonlu olarak öğrenci alan okullar için ayrı tercihler yapılabilecek.

Her nakil döneminde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirme kapsamından en fazla 3 ve pansiyonlu okullardan en fazla 3 tercih yapılabilecek.

LGS birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınarak sonuçlar 10 Ağustos’ta duyurulacak.LGS birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınarak sonuçlar 10 Ağustos’ta duyurulacak.

İLK NAKİL BAŞVURULARI 5 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercihleri, sonuçların açıklanmasıyla birlikte 5 Ağustos'ta başlayacak. Başvurular 7 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Birinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrenciler bu aşamada boş kontenjanlara göre yeniden değerlendirmeye alınacak.

İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI 14 AĞUSTOS'TA DUYURULACAK

İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu dönemin sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

İkinci aşamanın tamamlanmasıyla birlikte Bakanlık tarafından yürütülen merkezi nakil dönemi sona erecek. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek.

İkinci nakil sürecinde yapılan tercihler 14 Ağustos’ta sonuçlanarak öğrencilerin yeni yerleştirme durumu netleşecek.İkinci nakil sürecinde yapılan tercihler 14 Ağustos’ta sonuçlanarak öğrencilerin yeni yerleştirme durumu netleşecek.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KOMİSYONA BAŞVURABİLECEK

İki nakil döneminin sonunda hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek.

Komisyonlar, öğrencilerin yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak. Bu nedenle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor.

İki nakil döneminin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, il ve ilçe yerleştirme komisyonlarına başvurabilecek.İki nakil döneminin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, il ve ilçe yerleştirme komisyonlarına başvurabilecek.

YATILILIK BAŞVURULARI EYLÜL BAŞINDA ALINACAK

Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kabul edecek. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Lise yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kabul edilerek sonuçlar 4 Eylül’de açıklanacak.Lise yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kabul edilerek sonuçlar 4 Eylül’de açıklanacak.

2026 LGS YERLEŞTİRME VE NAKİL TAKVİMİ

Süreç
Tarih
Yerleştirme sonuçları
5 Ağustos 2026
Boş kontenjanların ilanı
5 Ağustos 2026
Birinci nakil tercihleri
5-7 Ağustos 2026
Birinci nakil sonuçları
10 Ağustos 2026
İkinci nakil tercihleri
10-12 Ağustos 2026
İkinci nakil sonuçları
14 Ağustos 2026
Komisyon başvuruları
17-26 Ağustos 2026
Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması
28 Ağustos 2026
Yatılılık başvuruları
31 Ağustos-3 Eylül 2026
Yatılılık sonuçları
4 Eylül 2026

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