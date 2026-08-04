2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme, boş kontenjan ve iki aşamalı nakil takvimi belli oldu
2026 LGS tercih sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak. Aynı gün merkezi ve yerel yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar da duyurulacak. İlk nakil başvuruları 5-7 Ağustos, ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihlerinde alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS tercih sonuçlarını 5 Ağustos Çarşamba günü açıklayacak. Yerleştirme sonucunu bekleyen öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini MEB'in resmi duyuru ekranından öğrenebilecek; boş kontenjanlar da aynı gün yayımlanacak. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen veya hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için iki aşamalı nakil süreci sonuçların ilanıyla birlikte başlayacak. İlk nakil sonuçları 10 Ağustos'ta, ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.
2026 LGS TERCİH SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
LGS kapsamındaki lise tercihleri 13 Temmuz'da başladı ve 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri Bakanlık tarafından değerlendirildi.
MEB'in yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS tercih sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih listelerinde yer verdikleri okullardan hangisine yerleştiklerini sonuç ekranından kontrol edebilecek.
SONUÇLAR MEB'İN RESMİ EKRANINDAN ÖĞRENİLECEK
LGS yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrencilerin yalnızca Bakanlık tarafından yayımlanan sonuç ekranını ve resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.
Sonuç ekranında öğrencinin yerleştiği okul bilgisi görüntülenebilecek. Sonuçlarla birlikte merkezi ve yerel yerleştirmede boş kalan okul kontenjanları da açıklanacak.
ROTA MAARİF 3,2 MİLYON KEZ ZİYARET EDİLDİ
MEB'in LGS tercih sürecinde ilk kez kullanıma sunduğu Rota Maarif platformu, 13-27 Temmuz tarihleri arasında 3 milyon 198 bin 963 ziyaret aldı.
Öğrenci ve veliler sistem üzerinden okulları il, ilçe, tür, alan, pansiyon ve kontenjan gibi ölçütlere göre inceleyip karşılaştırdı. Adres, iletişim, ders saatleri ve fiziki imkanlara ulaşarak taslak tercih listeleri oluşturdu.