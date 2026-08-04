Özel okullarda ücretsiz eğitim başvuruları 5 Ağustos’ta başlıyor: MEB 2026 tercih ve yerleştirme sonuç takvimini yayımladı
MEB’in yayımladığı kılavuzla özel okullardaki ücretsiz kontenjanlar için başvuru, tercih ve yerleştirme adımları netleşti. Başvurular okul müdürlükleri aracılığıyla alınacak, veliler 18-26 Ağustos’ta e-Okul üzerinden 5 ila 10 kurum seçebilecek. Ücretsiz eğitim servis bedeli hariç kurumun tüm ücretlerini kapsayacak.
Özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitimden yararlanacak öncelikli öğrenciler için 2026-2027 başvuru takvimi açıklandı. Şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar 5-17 Ağustos'ta başvurabilecek. Tercihler 18-26 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilecek.
Başvurular, öğrencinin durumuna göre kayıtlı olduğu ya da aday kaydının bulunduğu okul müdürlüğü üzerinden alınacak.
ÜCRETSİZ EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıt işlemlerini düzenleyen kılavuzu yayımladı.
Uygulama, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında ücretsiz eğitimde öncelik tanınan çocukların özel okul ve kurs kontenjanlarına yerleştirilmesini kapsıyor. Kurum türüne göre başvuru kanalı ve kullanılacak elektronik sistem değişiyor.
ÖNCELİKLİ GRUPLAR 5 AĞUSTOS'TA BAŞVURACAK
Şehit ve gazi çocukları ile haklarında devlet koruması kararı bulunan çocukların başvuruları 5 Ağustos'ta başlayacak ve 17 Ağustos'ta sona erecek.
Başvuru döneminin tamamlanmasının ardından öğrencilerin durumları ve belgeleri ilgili birimler tarafından değerlendirilecek. Özel okullara yerleştirme işlemleri oluşturulan puan sıralamasına göre merkezi sistem üzerinden yürütülecek.
BAŞVURULAR OKUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK
Özel okullarda ücretsiz eğitim almak isteyen öğrenciler adına başvuru formu, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden oluşturulacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler, aday kayıtlarının bulunduğu okul üzerinden başvuracak.
Hazırlık sınıfına veya 9. sınıfa geçecek öğrencilerin işlemleri, ortaöğretim kayıtları tamamlanmışsa yeni okullarından yapılacak. Kayıt henüz gerçekleşmemişse başvuru, mezun olunan ortaokul tarafından alınacak.
TERCİHLER E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK
Başvurusu kabul edilen öğrencilerin kurum tercihleri, 18-26 Ağustos tarihleri arasında veli veya vasi tarafından e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Her öğrenci en az 5, en fazla 10 özel öğretim kurumunu tercih listesine ekleyebilecek. Yerleştirmede öğrencinin puanı ile kurumların tercih sırası birlikte dikkate alınacak.
Ailelerin tercih listesini oluştururken ulaşım, kurumun eğitim programı ve servis ücretinin ücretsiz eğitim kapsamına girmediği bilgisini değerlendirmesi gerekecek.