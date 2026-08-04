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Özel okullarda ücretsiz eğitim başvuruları 5 Ağustos’ta başlıyor: MEB 2026 tercih ve yerleştirme sonuç takvimini yayımladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özel okullarda ücretsiz eğitim başvuruları 5 Ağustos’ta başlıyor: MEB 2026 tercih ve yerleştirme sonuç takvimini yayımladı

MEB’in yayımladığı kılavuzla özel okullardaki ücretsiz kontenjanlar için başvuru, tercih ve yerleştirme adımları netleşti. Başvurular okul müdürlükleri aracılığıyla alınacak, veliler 18-26 Ağustos’ta e-Okul üzerinden 5 ila 10 kurum seçebilecek. Ücretsiz eğitim servis bedeli hariç kurumun tüm ücretlerini kapsayacak.

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitimden yararlanacak öncelikli öğrenciler için 2026-2027 başvuru takvimi açıklandı. Şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar 5-17 Ağustos'ta başvurabilecek. Tercihler 18-26 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilecek.

Başvurular, öğrencinin durumuna göre kayıtlı olduğu ya da aday kaydının bulunduğu okul müdürlüğü üzerinden alınacak.

MEB, özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim görecek öğrenci ve kursiyerler için 2026 yerleştirme kılavuzunu yayımladı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve MEB)MEB, özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim görecek öğrenci ve kursiyerler için 2026 yerleştirme kılavuzunu yayımladı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve MEB)

ÜCRETSİZ EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıt işlemlerini düzenleyen kılavuzu yayımladı.

Uygulama, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında ücretsiz eğitimde öncelik tanınan çocukların özel okul ve kurs kontenjanlarına yerleştirilmesini kapsıyor. Kurum türüne göre başvuru kanalı ve kullanılacak elektronik sistem değişiyor.

Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu İçin Tıklayınız

ÖNCELİKLİ GRUPLAR 5 AĞUSTOS'TA BAŞVURACAK

Şehit ve gazi çocukları ile haklarında devlet koruması kararı bulunan çocukların başvuruları 5 Ağustos'ta başlayacak ve 17 Ağustos'ta sona erecek.

Başvuru döneminin tamamlanmasının ardından öğrencilerin durumları ve belgeleri ilgili birimler tarafından değerlendirilecek. Özel okullara yerleştirme işlemleri oluşturulan puan sıralamasına göre merkezi sistem üzerinden yürütülecek.

Şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların başvuruları 5-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.Şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların başvuruları 5-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURULAR OKUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK

Özel okullarda ücretsiz eğitim almak isteyen öğrenciler adına başvuru formu, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden oluşturulacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler, aday kayıtlarının bulunduğu okul üzerinden başvuracak.

Hazırlık sınıfına veya 9. sınıfa geçecek öğrencilerin işlemleri, ortaöğretim kayıtları tamamlanmışsa yeni okullarından yapılacak. Kayıt henüz gerçekleşmemişse başvuru, mezun olunan ortaokul tarafından alınacak.

TERCİHLER E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin kurum tercihleri, 18-26 Ağustos tarihleri arasında veli veya vasi tarafından e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Her öğrenci en az 5, en fazla 10 özel öğretim kurumunu tercih listesine ekleyebilecek. Yerleştirmede öğrencinin puanı ile kurumların tercih sırası birlikte dikkate alınacak.

Ailelerin tercih listesini oluştururken ulaşım, kurumun eğitim programı ve servis ücretinin ücretsiz eğitim kapsamına girmediği bilgisini değerlendirmesi gerekecek.

Veliler 18-26 Ağustos’ta e-Okul üzerinden en az 5, en fazla 10 kurum tercihi yapabilecek.Veliler 18-26 Ağustos’ta e-Okul üzerinden en az 5, en fazla 10 kurum tercihi yapabilecek.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

Özel okul ücretsiz kontenjanlarına ilişkin yerleştirme sonuçları 31 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Bir kuruma yerleşen öğrencilerin, belirlenen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekecek. Kayıt yaptırmayan öğrenci ve kursiyerler ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

KURSİYERLER İÇİN FARKLI SİSTEM KULLANILACAK

Motorlu taşıt sürücü kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim kursları ve iş makinesi operatörlüğü kursları için başvuru ve tercihler il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince yürütülecek.

18 yaşını tamamlayan kursiyerler başvurularını kendileri yapabilecek. 18 yaşından küçük kursiyerler adına ise veli veya vasi işlem gerçekleştirecek.

Bu kurslarda en fazla 5 kurum tercih edilebilecek. Yerleştirmeler puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre Özel MTSK Modülü üzerinden yapılacak.

Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos’ta açıklanacak ve ücretsiz eğitim servis ücreti dışındaki kurum bedellerini kapsayacak.Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos’ta açıklanacak ve ücretsiz eğitim servis ücreti dışındaki kurum bedellerini kapsayacak.

DİĞER ÖZEL KURUMLARDA İŞLEMLER MEBBİS'TEN YÜRÜTÜLECEK

Özel kurslar, özel öğretim kursları, öğrenci etkinlik merkezleri, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri ile dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri için işlemler il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden yapılacak.

Tercihler, kayıt olunmak istenen dönem başlamadan önce MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü veya e-Özel Modülü'ne girilecek. Başvuru süresi devam ederken kurum ve program tercihlerinde milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla değişiklik yapılabilecek.

SERVİS ÜCRETİ ÜCRETSİZ EĞİTİME DAHİL OLMAYACAK

Ücretsiz okutma hakkı, özel öğretim kurumunun servis bedeli dışındaki tüm ücretlerini kapsayacak. Bu nedenle yerleşen öğrencilerden eğitim kapsamında bulunan kurum ücretleri alınmayacak ancak servis hizmeti için ücret talep edilebilecek.

Merkezi yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kontenjan kalması durumunda yeni işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecek.

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