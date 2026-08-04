MEB’in yayımladığı kılavuzla özel okullardaki ücretsiz kontenjanlar için başvuru, tercih ve yerleştirme adımları netleşti. Başvurular okul müdürlükleri aracılığıyla alınacak, veliler 18-26 Ağustos’ta e-Okul üzerinden 5 ila 10 kurum seçebilecek. Ücretsiz eğitim servis bedeli hariç kurumun tüm ücretlerini kapsayacak.

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitimden yararlanacak öncelikli öğrenciler için 2026-2027 başvuru takvimi açıklandı. Şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar 5-17 Ağustos'ta başvurabilecek. Tercihler 18-26 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilecek. Başvurular, öğrencinin durumuna göre kayıtlı olduğu ya da aday kaydının bulunduğu okul müdürlüğü üzerinden alınacak.

MEB, özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim görecek öğrenci ve kursiyerler için 2026 yerleştirme kılavuzunu yayımladı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve MEB) ÜCRETSİZ EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıt işlemlerini düzenleyen kılavuzu yayımladı. Uygulama, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında ücretsiz eğitimde öncelik tanınan çocukların özel okul ve kurs kontenjanlarına yerleştirilmesini kapsıyor. Kurum türüne göre başvuru kanalı ve kullanılacak elektronik sistem değişiyor. Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu İçin Tıklayınız ÖNCELİKLİ GRUPLAR 5 AĞUSTOS'TA BAŞVURACAK Şehit ve gazi çocukları ile haklarında devlet koruması kararı bulunan çocukların başvuruları 5 Ağustos'ta başlayacak ve 17 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru döneminin tamamlanmasının ardından öğrencilerin durumları ve belgeleri ilgili birimler tarafından değerlendirilecek. Özel okullara yerleştirme işlemleri oluşturulan puan sıralamasına göre merkezi sistem üzerinden yürütülecek.