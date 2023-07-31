LGS 1. NAKİL SONUÇLARI 2023! MEB e-Okul öğrenci giriş ekranı! LGS lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB, LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil başvurularının başladığını duyurmuştu. Yeni eğitim öğretim yılında lise sıralarında yerini almaya hazırlanan öğrenciler, LGS 1. nakil sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. ''LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?'' soruları gündeme getiriliyor. Peki, MEB ile Lise 2023 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, tarihi...