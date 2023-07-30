Ücretli Öğretmenlik e-Devlet başvuru ekranı | Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır 2023?

MEB 2023-2024 eğitim ve öğretim takvimiyle okulların açılış tarihi belli oldu. Bununla birlikte okullarda yer alan kadro boşluğunda görev almak ve eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapmak isteyen binlerce kişi "Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ücretli öğretmenlik başvuruları tüm ayrıntılar...