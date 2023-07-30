Ücretli Öğretmenlik e-Devlet başvuru ekranı | Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır 2023?
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, yeni eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Başvuruları e-devlet aracılığı ile gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik hakkında detaylar merak ediliyor. Ağustos ayı itibariyle başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi ücretli , "Öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023…
MEB 2023-2024 eğitim ve öğretim takvimiyle okulların açılış tarihi belli oldu. Bununla birlikte okullarda yer alan kadro boşluğunda görev almak ve eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapmak isteyen binlerce kişi "Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ücretli öğretmenlik başvuruları tüm ayrıntılar...
2023 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Ücretli öğretmenlik başvuruları bazı ilçelerde başladı. Başvuru tarihleri ilçeden ilçeye değişebiliyor.
Ancak ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?
Sözleşmeli öğretmenler için ek ders ücreti, 43.93 TL'den 51.46 TL'ye yükseldi. Böylece sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 17,14 oranında zam geldi.
KADROLU ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?
Kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükseldi. Böylece kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 17,14 oranında zam geldi.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?
Ücretli öğretmenlik yapanlar, girdikleri ders saati başına ücret alırlar. Bu durumda ders saatine göre örnek hesaplama şöyle yapılabilir:
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- Ücretli Öğretmenlik e-Devlet başvuru ekranı | Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır 2023?
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