Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversitelerde dersler ne zaman başlar?
"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM tarafından 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından üniversitelerin açılış tarihi de gündeme geldi. Peki, üniversiteler hangi ay ve tarihte açılacak? İşte, cevabı...
Üniversitelerde ders başlangıç tarihi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından kampüs hayali kuran binlerce adayın araştırdığı konu oldu. Üniversitelerin hangi tarihlerde açılacağı merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, 2023-2024 üniversitelerde güz dönemi takvimi...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.
Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.
2O23 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversitelerde dersler ne zaman başlar?
- Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman? Galatasaray Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- Yalı Çapkını sonrası yeni rolünü buldu! Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz isim! Emniyet Amiri Ünal yakında...
- Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta? Nerede, hangi kanalda? GS imza töreni biletleri...
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı 2023?
- TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023 | 42 ilde 182 konut açık artırması ne zaman, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire ödeme planı!
- 2 YIL geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?
- LGS NAKİL SONUÇLARI 2023! MEB e-Okul öğrenci giriş ekranı! LGS lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
- 90 BİN TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER | Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?
- Canan Karatay 'Tam bir zehir' diyerek uyardı! Duyanlar bir daha tüketmiyor! Her gün içtiğimiz...
- Ücretli Öğretmenlik e-Devlet başvuru ekranı | Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır 2023?
- YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? Okullar Eylül'ün kaçında açılacak? Anaokulu, ortaokul, ilkokul, lise... MEB 2023 - 2024 takvimi!