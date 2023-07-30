30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversitelerde dersler ne zaman başlar?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversitelerde dersler ne zaman başlar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2023
ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversitelerde dersler ne zaman başlar?

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM tarafından 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından üniversitelerin açılış tarihi de gündeme geldi. Peki, üniversiteler hangi ay ve tarihte açılacak? İşte, cevabı...

Üniversitelerde ders başlangıç tarihi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından kampüs hayali kuran binlerce adayın araştırdığı konu oldu. Üniversitelerin hangi tarihlerde açılacağı merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, 2023-2024 üniversitelerde güz dönemi takvimi...



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

2O23 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA