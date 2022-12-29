KYK TOPLU ÖDEMELER HESAPLARA GEÇTİ! 2022-2023 KYK 3 aylık toplu para hesaplara yattı mı? KYK burs/kredi ÖDEME TAKVİMİ

KYK burs ve öğrenim kredi almaya hak kazanan öğrenciler 3 aylık toplu ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında KYK burslarının yatırılacağı tarihler araştırılıyor. Peki 2022-2023 KYK 3 aylık toplu para hesaplara geçti mi? KYK bursları ne kadar oldu? KYK kredi, burs ödemeleri nasıl yapılıyor?