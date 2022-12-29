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KYK TOPLU ÖDEMELER HESAPLARA GEÇTİ! 2022-2023 KYK 3 aylık toplu para hesaplara yattı mı? KYK burs/kredi ÖDEME TAKVİMİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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KYK TOPLU ÖDEMELER HESAPLARA GEÇTİ! 2022-2023 KYK 3 aylık toplu para hesaplara yattı mı? KYK burs/kredi ÖDEME TAKVİMİ

KYK burs ve öğrenim kredi almaya hak kazanan öğrenciler 3 aylık toplu ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında KYK burslarının yatırılacağı tarihler araştırılıyor. Peki 2022-2023 KYK 3 aylık toplu para hesaplara geçti mi? KYK bursları ne kadar oldu? KYK kredi, burs ödemeleri nasıl yapılıyor?

KYK burs ve öğrenim kredi almaya hak kazanan öğrenciler 3 aylık toplu ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında KYK burslarının yatırılacağı tarihler araştırılıyor. Peki 2022-2023 KYK 3 aylık toplu para hesaplara geçti mi? KYK bursları ne kadar oldu? KYK kredi, burs ödemeleri nasıl yapılıyor?

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN?

3 aylık toplu paralar KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere 29 Aralık 00.00'dan itibaren ödenmeye başladı.

Bakan Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

TOPLU ÖDEME KİM NE KADAR ALDI?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerine 1250 TL

Yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL

Doktora öğrencilerine ise 3750 TL ödeme yapılacak.

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