AUZEF Final Sınav Sonuç Tarihi | 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Telafi sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri güz dönemi final sınavlarına 24-25 Aralık tarihlerinde girdiler. Sınav sürecinin hemen ardından öğrenciler detayları araştırmaya başladılar. Arama motorlarında, "AUZEF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?", "Telafi sınavları ne zaman?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte merak edilenler...