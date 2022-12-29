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AUZEF Final Sınav Sonuç Tarihi | 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Telafi sınavları ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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AUZEF Final Sınav Sonuç Tarihi | 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Telafi sınavları ne zaman?

AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin belli olmasının ardından öğrenciler telafi sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi üzerinden sürdüren öğrenciler 24-25 Aralık tarihlerinde final sınavlarına girdiler. Peki AUZEF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri güz dönemi final sınavlarına 24-25 Aralık tarihlerinde girdiler. Sınav sürecinin hemen ardından öğrenciler detayları araştırmaya başladılar. Arama motorlarında, "AUZEF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?", "Telafi sınavları ne zaman?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrenciler, 24-25 Aralık tarihlerinde final sınavlarına girdi. Sınav sonuçları 10 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı 4 - 5 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Henüz mezuniyet üç ders sınavı için tarih duyurulmadı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav sonuçları, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilecek. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak AUZEF sonuçlarınızı görüntüleyebileceksiniz.

AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

*FF harf notu derse sahip olmamak,

*2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,

*Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

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